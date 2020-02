Al menys 12 morts a un tiroteig a un centre comercial de Tailandia

Un militar és el principal sospitós dels fets

Actualitzada 08/02/2020 a les 17:35

Almenys dotze persones han mort durant un tiroteig aquest dissabte en un centre comercial de la ciutat de Nakhon Ratchasima, en l'est de Tailàndia, informa la Policia. El sospitós, un soldat identificat com Jakrapanth Thomma, es troba escapolit, però publica en el seu perfil de Facebook fotografies i comentaris sobre l'assalt.El militar va robar un vehicle de la seva base per a desplaçar-se al centre de la ciutat, on primer va obrir foc amb un rifle d'assalt contra un militar superior i altres companys, per a després entrar en un centre comercial i continuar disparant de manera indiscriminada contra diverses persones, informa el canal de notícies Thairath. També s'ha registrat una explosió i un incendi en una zona pròxima.Les autoritats han establert un perímetre de seguretat de dos quilòmetres al voltant del centre comercial per a tractar de capturar a l'assaltant. La policia ha evitat pronunciar-se sobre el possible motiu del crim, encara que el supòsit assaltant ha publicat diversos missatges polítics i de venjança contra el cos castrense en les xarxes socials.