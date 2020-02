Un relator de l'ONU alerta que Espanya «està fallant» a la gent pobra i que no es «pren seriosament» els drets socials

L'expert critica l'elevat atur i que el sistema fiscal doni «molts més beneficis als rics que als pobres»

Actualitzada 07/02/2020 a les 18:21

Protecció social «inadequada»

Visita també a Catalunya

El relator especial de Nacions Unides per a la pobresa extrema, Philip Alston, ha alertat que Espanya «està fallant completament» a les persones pobres i que la seva situació està entre «les pitjors de la UE». Alston ha fet aquestes declaracions després d'una visita oficial a l'Estat. «Tot i que Espanya prospera econòmicament, hi ha massa gent amb dificultats», ha constatat. Alston destaca com a grans problemes «la profunda pobresa generalitzada, l'elevada desocupació, la crisi de l'habitatge de proporcions impressionants» i «un sistema fiscal que dona molts més beneficis als rics que als pobres». «Els responsables polítics han fallat a la gent pobra i els drets socials rarament es prenen seriosament», critica.En declaracions a l’ACN, Alston critica que «una part significativa de la població» a Espanya està en «risc de pobresa» com a conseqüència de les «decisions polítiques de la darrera dècada». «Les grans corporacions ara paguen menys de la meitat del que pagaven abans de la crisi mentre que s’ha retallat la despesa social», remarca.Si bé el relator veu positiu que «la nova coalició de govern estigui fermament compromesa amb la justícia social», avisa que «els reptes són grans». «El missatge del nou govern és benvingut, però les accions han d'estar a l'altura de la seva retòrica», ha defensat, recordant que la pobresa és «una elecció política» i que si els governs volen, la poden superar.D’altra banda, Alston considera que en el «complex» sistema descentralitzat de l’estat espanyol no hi ha una «bona coordinació» a nivell estatal, autonòmic i local pel que fa a les polítiques socials.Alston considera que el sistema de protecció social a l'Estat és «completament inadequat» perquè «deixa un gran nombre de persones en situació de pobresa». Per exemple, lamenta que l'habitatge de baix cost és «pràcticament inexistent» a Espanya i que el sistema d'assistència social està «trencat».El relator de l'ONU també critica que a Espanya hi ha «un sistema educatiu segregat i cada vegada més anacrònic» i «una mentalitat burocràtica arrelada en moltes parts del govern que valora els procediments formalistes per sobre del benestar de les persones».L'expert de l'ONU farà un informe sobre la pobresa a Espanya basant-se en el seu recent viatge a Madrid, Catalunya, Galícia, País Basc, Extremadura i Andalusia, on ha parlat amb autoritats i entitats rellevants.«Vaig visitar zones que molts espanyols no reconeixerien com a part del seu país», ha assegurat Alston després del viatge. Segons ell, va veure zones «en condicions pitjors que en un camp de refugiats, sense aigua corrent, electricitat o sanejament». El relator alerta que la gent més pobra se sent «abandonada» i que només intenta buscar «un treball digne».Entre els col·lectius més «descuidats pels polítics» i castigats per la pobresa, Alston destaca la comunitat gitana, les dones, els immigrants, les treballadores domèstiques i els discapacitats.