Actualitzada 07/02/2020 a les 19:45

El Departament de Salut ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat davant d'un eventual cas de coronavirus a Catalunya en una roda de premsa aquest divendres, després que aquesta setmana LG i Ericsson hagin cancel·lat la participació al Mobile Wolrd Congress (MWC), del 24 al 27 de febrer, per aquest motiu. La consellera Alba Vergés ha assegurat que «el sistema està absolutament preparat tant per detectar com per tractar» un possible cas del virus. «No hi ha cap raó objectiva per no venir», ha afirmat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. Entre altres mesures impulsades amb l'organització del certamen, els punts sanitaris seran més visibles al recinte firal, així com els d'higiene, amb solucions desinfectants per a les mans.