Noves pautes: la primera visita de la llevadora després del part es podrà fer a casa

Es farà un test per detectar de forma precoç una possible depressió postpart, segons el nou protocol per al naixement

Actualitzada 07/02/2020 a les 13:29

La primera visita amb la llevadora després del part es podrà fer a casa com a primera opció i se sol·licitarà el consentiment informat i per escrit de la dona abans de cada prova per respectar, sempre que sigui possible, la seva voluntat recollida al Pla de naixement. Són alguns dels punts més destacats del nou Protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya, que el Departament de Salut ha presentat aquest divendres.També es farà un test en la sisena setmana després del part per valorar l'estat emocional de la mare amb la voluntat de detectar de forma precoç la depressió postpart. Es calcula que un 10% de les mares podria patir-ne. Un altre dels reptes és disminuir les cesàries, que van representar el 28% dels parts el 2018.