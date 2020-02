Interior busca bomberes a través d'una campanya en instituts i parcs

Buch lamenta unes dades «esfereïdores» on les dones són l'1,84% dels bombers professionals i el 6,81% dels voluntaris

Actualitzada 07/02/2020 a les 14:36

El Departament d'Interior ha presentat la campanya 'Fem equip' per fomentar la incorporació de dones al cos dels Bombers de la Generalitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha presentat unes dades «esfereïdores» on les dones representen l'1,84% dels bombers professionals i el 6,81% dels bombers voluntaris. L'única dada positiva és que del 2016 al 2019 les sol·licituds de dones per entrar al cos s'han duplicat, passant del 4,63 al 8,36%. La campanya, que pretén «augmentar la representativitat i la visibilitat de les dones en el col·lectiu, tant a nivell intern com extern», es concreta en quatre cartells que es difondran en instituts i parcs de bombers on apareixen bombers i bomberes, i un vídeo curt.La sotsinspectora Mercè López ha destacat «la falta de referents femenins a causa d'una imatge estereotipada del bomber amb unes idees i valors preconcebuts que les porten a pensar que elles no poden ser bomberes». En aquest sentit, López ha posat en valor la importància de la campanya per «revertir la situació perquè les nenes i adolescents contemplin aquesta opció laboral».Buch ha insistit que cal «intentar despertar una vocació. La finalitat és ensenyar que hi ha dones que han passat les proves i que han aconseguit ser bomberes». El conseller ha destacat la feina feta pel mateix cos de Bombers que «s'ha implicat en la seva elaboració i ha demostrat lideratge i responsabilitat per tirar-la endavant amb la voluntat de revertir aquesta tendència». L'il·lustrador que ha fet les imatges ha estat el també tècnic de sala de Bombers de la Generalitat, Pedro José Doncel.A la campanya, a més del Departament d'Interior, hi col·laboren i hi donen suport l'Institut Català de la Dona, el Departament de la Vicepresidència i el Departament d'Educació.