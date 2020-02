Girona prohibirà passejar gossos a zones enjardinades

La nova ordenança de tinença d'animals obligarà a esterilitzar tots els gossos potencialment perillosos

Actualitzada 07/02/2020 a les 14:19

Girona prohibirà passejar gossos per les zones enjardinades de la ciutat i multarà aquells propietaris que no portin una ampolla d'aigua i l'aboquin damunt dels orins. En aquest cas, les sancions seran de fins a 1.500 euros (la mateixa multa que es preveu per qui no reculli els excrements). La nova ordenança de tinença d'animals, que dilluns passarà per ple, també obligarà a esterilitzar tant els gossos potencialment perillosos com aquells creuats que en tinguin aparença.El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, diu que aquestes races són «les que més abandonaments pateixen» i que si tenen cadellades, «queden desateses». Pel que fa als gats, la intenció de l'equip de govern anar reduint progressivament les colònies que hi ha a la ciutat.