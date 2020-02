Ericsson se suma a LG i també suspèn la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus

La companyia diu que «no pot garantir la salut i la seguretat» dels treballadors i visitants

Actualitzada 07/02/2020 a les 12:55

La companyia sueca Ericsson ha anunciat aquest divendres que cancel·la la seva participació al Mobile World Congress (MWC), que se celebra a Barcelona del 24 al 27 de febrer, pel coronavirus. D'aquesta manera, se suma a LG, que fa uns dies també va anunciar que no participarà a l'esdeveniment. En un comunicat, la companyia sueca ha explicat que després d'una «extensa avaluació interna de riscos» ha pres aquesta decisió perquè, tot i que GSMA ha fet «tot el possible per a controlar el risc» i tenint en compte que és un dels expositors més grans, Ericsson «no pot garantir la salut i la seguretat dels seus treballadors i visitants», per mínim que sigui el risc.El president i CEO d'Ericsson, Börje Ekholm, ha afirmat que la salut i la seguretat dels seus treballadors, clients i d'altres persones relacionades és la «màxima prioritat» i ha defensat que aquesta no ha estat una decisió presa «a la lleugera». Ha afegit que estaven «ansiosos» per exposar les seves innovacions durant el Mobile però ha insistit que aquesta és la decisió «més responsable».D'altra banda, la companyia ha anunciat que celebrarà esdeveniments locals sota el títol 'Ericsson Unboxed' per tal de presentar i fer les demostracions sobre les innovacions que s'havien de presentar a Barcelona.Ericsson ha defensat que segueix les recomanacions de les administracions sanitàries, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i que fins ara ja havia pres mesures de precaució per garantir la salut i la seguretat dels treballadors i per minimitzar l'impacte del virus en l'operativitat de la companyia. Tot i això, ha vist necessari prendre aquesta «precaució afegida» i cancel·lar la participació a Barcelona.