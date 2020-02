El jutjat de vigilància penitenciària traslladarà a fiscalia el 100.2 per a Sànchez i Cuixart perquè es posicioni

Si el ministeri públic s'oposa a la mesura, el jutjat donarà trasllat a les defenses

Actualitzada 07/02/2020 a les 14:52

El jutjat de vigilància penitencià 5 de Barcelona ha rebut aquest divendres l'acord de la Junta de Tractament de Lledoners d'aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Aquest acord és d'execució immediata, però el jutjat haurà de decidir si el ratifica. Segons ha informat el TSJC, el jutjat donarà trasllat d'aquest acord a la fiscalia perquè elabori un informe. Si s'hi oposa, donaria trasllat als lletrats dels interns. La Junta de Tractament de Lledoners va acordar dijous que Sànchez pugui sortir de la presó tres dies entre setmana durant 11 hores al dia per fer voluntariat, i Cuixart ho pugui fer els cinc dies d'entre setmana, durant 9,5 hores, per treballar i fer tasques de voluntariat.Segons ha informat Òmnium Cultural, l'aplicació del 100.2 no s'ha fet efectiva aquest divendres ni per part de Cuixart ni per part de Sànchez, i serà el president d'Òmnium el primer que en farà ús. En tot cas, no preveu fer-ho abans de mitjans de la setmana que ve.L'acord de la Junta de Tractament és d'aplicació immediata tot i els tràmits que en paral·lel es facin al jutjat i encara que la fiscalia el recorri. La resolució del jutjat es pot recórrer davant de l'Audiència de Barcelona.D'altra banda, el mateix jutjat té pendent resoldre la petició dels permisos penitenciaris de 72 hores demanats per Sànchez i Cuixart. La fiscalia s'hi ha oposat perquè considera que no hi ha «penediment» per part dels dos presos. Segons el TSJC, la resposta judicial que es doni a aquests permisos serà efectiva de forma immediata encara que es presentessin recursos a l'Audiència de Barcelona.