Asus nega que la seva absència del Mobile sigui a causa del coronavirus

La marca taiwanesa recorda que altres anys tampoc ha tingut estand a la fira barcelonina

06/02/2020 a les 12:49

La marca taiwanesa Asus ha confirmat que no tindrà estand a la present edició del Mobile World Congres de Barcelona de finals de febrer. La seva absència, però, no està relacionada amb el coronavirus, una informació que va transcendir aquest dimecres de manera equivocada.La companyia ha volgut especificar que, «l'absència d'Asus a la pròxima edició del MWC no està, en cap cas, vinculada amb el coronavirus. De fet, malgrat no comptar amb un estand, com ja ha passat en anys anteriors, sí que assistirà personal d'Asus a la fira».Fins ara, la multinacional coreana LG és l'única de les grans empreses que han dit que no participaran en el MWC adduint motius sanitaris.