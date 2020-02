Torra encoratja Sánchez a «encarar l'arrel del conflicte», buscar solucions «reals» i fer la seva proposta

El president de la Generalitat traslladarà a la taula independentista el contingut de la reunió

Actualitzada 06/02/2020 a les 15:08

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha encoratjat el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, a «encarar l'arrel del conflicte». El president del govern ha comparegut davant la premsa després de la reunió que ha mantingut amb Sánchez a Palau aquest dijous al migdia, on ha emplaçat el líder del PSOE a buscar solucions «reals», establir les «condicions» i el «format» de la taula de negociació bilateral entre els dos executius -que ha de començar al febrer-, i concretar la proposta de l'Estat per a resoldre el conflicte amb Catalunya. Torra traslladarà a la taula de partits i entitats independentistes el contingut de la reunió d'avui -d'una hora i mitja de durada- d'on en surt el mandat per trobar solucions polítiques.