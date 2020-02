Sánchez pacta amb Torra iniciar la taula de governs al febrer però tanca la porta a un mediador i a l'amnistia

El president admet que les posicions estan «molt allunyades» però aposta pel diàleg encara que sigui «llarg i no fàcil»

Actualitzada 06/02/2020 a les 16:06

La Comissió Bilateral i els 44 punts

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la taula de diàleg i negociació entre el govern de l'Estat i el de Catalunya s'iniciarà aquest mateix mes. Després de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, ha comentat que han pactat que al febrer se celebri la primera de les reunions. Sánchez, que ha fet arribar el seu document «per a la retrobada», ha admès que la negociació d'una solució per al conflicte català «no serà fàcil ni curta», i ha constatat que propostes com les que ha fet Torra «demostren quan allunyades estan les posicions». A més, de moment tanca la porta a l'autodeterminació i l'amnistia pels presos.Igualment, ha assegurat que no cal un mediador perquè «els ciutadans seran testimoni de tot».Sánchez ha comparegut a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat després d'una hora i mitja de reunió. El president espanyol ha volgut mostrar-se «honorat, agraït i amb emoció» pel tracte rebut i el to de la trobada. Per al socialista, és l'inici d'un «diàleg honest i obert» i una mostra de «voluntat sincera de parlar i acordar». «L'última dècada ha estat presidida per la tensió social, el desencontre institucional i el conflicte. És un balanç lamentable, ningú ha guanyat i tothom ha perdut, ningú pot sentir orgull pel balanç», ha dit.És per això que ha detallat que els dos presidents han volgut accelerar l'inici de la taula de governs i han pactat que la primera de les trobades es faci al febrer. Tan compromès amb això s'ha volgut mostrar Sánchez que s'ha proposat per encapçalar la delegació espanyola d'aquesta trobada amb la intenció que Torra estigui també a l'altre costat de la taula. La composició, però, «encara s'ha de negociar».El que no ha vist tan clar ni necessari és la figura d'un mediador en les converses, cosa que li havia demanat Torra en públic com a manera de tenir «garanties» de l'eficàcia de la negociació. «Aquest va a ser un diàleg franc, transparent i fet amb l'ànim d'anar amb claredat. El mediador seran els ciutadans, que seran testimonis de tot i coneixeran totes les propostes i detalls del diàleg», ha dit per justificar la seva posició.Tampoc ha acceptat, si més no de moment, cap proposta que impliqui l'exercici a l'autodeterminació o l'amnistia per als presos independentistes. Sánchez no s'ha molestat perquè Torra ho hagi posat sobre la taula a la reunió, però ha deixat clar que no forma part del seu full de ruta actual. «Una democràcia és forta quan és capaç de dialogar de tot. És evident que les propostes de l'autodeterminació i l'amnistia demostren que estem davant un diàleg llarg, que no serà fàcil, que és complex; però és un camí que hem de fer pas a pas. Si alguna cosa demostren aquestes propostes de la Generalitat és quan allunyades estan les posicions dels dos governs i quan dispars són les propostes. Però els que tenim conviccions fermes no tenim por a parlar de res», ha dit, tot afegint que segueix pensant que no és una bona idea l'autodeterminació i que ell és «més partidari» de l'autogovern per a Catalunya «perquè reflecteix millor la pluralitat de la societat catalana».Les diferències entre els dos plantejaments no se li escapen a Sánchez. I per això ha volgut remarcar que vol dissenyar «un calendari segur i que apropi la retrobada». «El camí no serà fàcil ni ràpid. Hi ha ferides obertes que no serà fàcil tancar. Però potser ens sorprenem al comprovar que la retrobada és més ràpida del que podem preveure», ha comentat per defensar el «canvi radical en la forma de fer política per a buscar l'acord i no la divisió».El president espanyol, però, és conscient que no trobarà el suport al diàleg de tothom ni de tots els actors amb veu al conflicte. «Hi ha resistències. Hi haurà sectors que es resistiran al diàleg. Hi ha qui pensa que la imposició és l'única via. Però també estem segurs que podrem superar les resistències perquè som més els que volem dialogar i retrobar-nos. Acabaran sumant-se a l'acord per no quedar-se sols», ha conclòs.Per últim, Sánchez ha defensat haver inclòs al document que li ha fet arribar a Torra mesures que no tenen a veure amb el conflicte polític ni el diàleg institucional. «Són respostes a les demandes de presidents anteriors, són solucions i alternatives a fins a 44 punts», ha dit Sánchez, que ha avançat que per a totes aquestes qüestions ha demanat activar també la Comissió Bilateral Estat-Generalitat perquè hi treballi.