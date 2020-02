Mor per coronavirus el metge xinès que va alertar sobre la malaltia

El 30 de desembre Wenliang va enviar a un missatge on explicava que a Wuhan havien ingressat set pacients amb símptomes similars al SARS

Actualitzada 06/02/2020 a les 18:15

L'oftalmòleg Li Wenliang, de 34 anys, ha mort a Wuhan aquest dijous pel coronavirus. Wenliang i set metges més, van ser els primers a alertar sobre la malaltia i, dies després, va acabar contagiat del virus.El passat 30 de desembre de 2019 Wenliang va enviar a través de les xarxes un missatge en un grup format per companys de la Facultat. Els explicava que a l'hospital de Wuhan havien ingressat set pacients amb símptomes similars al SARS (l'epidèmia de coronavirus que l'any 2003 va matar a quasi 800 persones). També va relacionar els pacients amb un mercat de peix i marisc de Huanan, que posteriorment s'ha identificat com la zona on el primer humà va ser infectat.El missatge de Wenliang no pretenia crear cap mena d'alarma, de fet, ell només volia alterar als seus companys per avisar-los i que advertissin a les seves famílies. Però algú el va difondre, convertint-lo en viral.Quatre dies més tard la policia l'acusava de «difondre rumors», una acusació per la qual a la Xina pot suposar fins a 7 anys de presó. Wenliang va haver de signar una declaració en la qual admetia les injúries i prometia no reincidir, abans que les autoritats li permetessin tornar a casa.El 8 de gener Wenliang va atendre a un pacient amb glaucoma, sense saber que era portador del coronavirus. El dia 10 va començar a desenvolupar els símptomes d'aquest patogen i dos dies després va ser ingressat en un hospital. Finalment, l'1 de febrer va ser diagnosticat amb coronavirus.El cas ha provocat clamor a les xarxes socials xineses, on la gent es mostra preocupada pel paper de les autoritats locals en aquest cas.