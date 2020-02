Kirk Douglas, llegenda del cinema, mor als 103 anys

Era una de les últimes estrelles del Hollywood clàssic que quedava amb vida

Actualitzada 06/02/2020 a les 08:30

La llegenda de Hollywood Kirk Douglas va morir aquest dimecres als 103 anys d'edat, va informar la seva família en un comunicat publicat per mitjans de comunicació estatunidencs.«Amb tremenda tristesa, els meus germans i jo anunciem que Kirk Douglas ens ha deixat avui a l'edat de 103 anys», va assegurar un dels seus fills, el també actor Michael Douglas, en una nota difosa per la revista People.«Per al món, va ser una llegenda, un actor de l'edat daurada del cinema (...), un ésser caritatiu el compromís del qual amb la justícia i les causes en la quals va creure van ser un estàndard al qual aspirar tots. Però per a mi i els meus germans era simplement papà», va agregar.Kirk Douglas era una de les últimes estrelles del Hollywood clàssic que quedava amb vida i la seva impressionant filmografia inclou gemmes de la pantalla gran com a 'Senderos de gloria» (1957) o 'Espartaco' (1960).Curiosament, mai es va emportar l'Óscar, malgrat estar nominat en tres ocasions als premis de l'Acadèmia de Hollywood, encara que sí que va rebre en 1996 una estatueta honorífica.Kirk Douglas era el pare d'una altra gran figura del cinema com Michael Douglas, aquest sí guanyador de l'Óscar en dues ocasions: com a actor per 'Wall Street' (1987) i com a productor en la categoria de millor pel·lícula per 'Alguin voló sobre el nido del cuco' (1975).Considerat tot un supervivent a Hollywood i com un dels seus rostres més longeus i respectats, Kirk Douglas va comparèixer per sorpresa en 2018 en els Globus d'Or en una de les seves últimes aparicions mediàtiques davant el gran públic.Aquest dia, la seva nora Catherine Zeta-Jones va destacar que Douglas va ser una figura clau per a acabar amb les llistes negres anticomunistes a Hollywood en contractar, per exemple, a Dalton Trumbo per a escriure 'Espartaco' i fer que aparegués en els crèdits pel seu treball.En els Globus d'Or, Douglas es va emportar un reconeixement al millor actor d'una pel·lícula dramàtica per la seva interpretació de Vicent van Gogh en 'El loco del pelo rojo' (1956) i en 1968 va rebre el Cecil B. DeMille que reconeix a artistes que han generat un increïble impacte en el món de l'entreteniment.L'actor va estar casat amb Diana Douglas de 1943 a 1951 i amb Anne Douglas des de 1954 fins a la seva defunció.