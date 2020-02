Els Mossos i la Guàrdia Civil registren la productora Triacom per presumpte finançament irregular de CDC

El jutjat d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional ordena l'operació policial en el marc del 'cas 3%'

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil escorcollen aquest dijous la productora Triacom Audiovisual, a Barcelona, per cercar proves relacionades amb el presumpte finançament irregular i blanqueig de diners de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en l'anomenat 'cas 3%'. Segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques, el jutjat d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional ha ordenat l'operació policial en la qual també hi participa el jutjat 1 de Lleida. S'investiguen contractes de Triacom i la suposada vinculació de l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, que és investigat pel jutjat d'instrucció 1 de Lleida pel 'cas Boreas', en el pagament de factures falses.Les investigacions han descobert un suposat testaferro del 'cas 3%', el difunt Diego Garzón, que ja apareixia com a home de palla al 'cas Boreas'. L'Audiència Nacional té oberta una investigació per la presumpta vinculació del president de Triacom i exgerent de TV3, Oriol Carbó, en el finançament irregular de CDC.El jutjat d'instrucció 5 de l'AN considera que hi ha indicis que Carbó facturava a través de Triacom factures falses a TV3 per fer pagaments al partit.