Dimiteix el ministre de Finances escocès per enviar missatges a un jove de 16 anys

Derek Makay av estar en contacte amb el jove durant sis mesos

Actualitzada 06/02/2020 a les 10:58

El ministre de Finances del Govern escocès, Derek Mackay, ha dimitit aquest dijous, el mateix dia en què es presenta el projecte de llei dels Pressupostos Generals de la regió, per haver enviat diversos missatges a un adolescent de 16 anys a través de les xarxes socials.Segons el diari The Scottish Sun, Derek Mackay va estar en contacte amb el jove durant sis mesos, en els quals van intercanviar missatges i en un d'ells el polític li va dir que era «bufó».En un comunicat, el extitular de Finances, de 42 anys, va admetre haver actuat «ximplement» i va demanar disculpes al jove i a la seva família.«Assumeixo tota la responsabilitat per les meves accions. M'he comportat ximplement i ho sento molt. Demano disculpes sense reserves a l'individu involucrat i a la seva família. Anit vaig parlar amb la ministra principal i vaig presentar la meva renúncia amb efecte immediat», va declarar.La ministra principal d'Escòcia, la nacionalista Nicola Sturgeon, va confirmar que havia acceptat la dimissió i encara que va dir que Mackay «ha fet una contribució significativa al govern», va destacar que el seu comportament «no ha complert amb els estàndards requerits».Sturgeon va anunciar que serà la ministra de Finances Públiques, Kate Forbes, qui s'encarregarà de presentar avui davant el Parlament el projecte de llei de Pressupostos per a l'any vinent financer.Segons la informació del Scottish Sun, Mackay es va fer amic de l'adolescent en Facebook i Instagram i li va enviar 270 missatges a través d'aquestes plataformes durant un període de sis mesos.En aquestes converses, publicades pel rotatiu, Mackay li hauria ofert portar-lo a un partit de rugbi i sortir a sopar junts, i l'adolescent li hauria fet saber que només tenia 16 anys.