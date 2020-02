Cs vol que el Parlament demani a Jordi Pujol que retorni els diners defraudats encara que hagi prescrit el delicte

Cs també demana que es retirin els «beneficis fiscals» a Òmnium i a la Plataforma per la Llengua en considerar que són organitzacions «d'agitació i propaganda» al servei del Govern. Així mateix, també aposta per la dissolució d'organismes «superflus» com l'Oficina de Drets Civils i polítics, del Diplocat o del Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern.El grup taronja proposa apartar preventivament del càrrec al personal de designació política que siguin investigats per corrupció. I volen que es reguli un procediment perquè personal de l'administració i contractistes puguin denunciar qualsevol indici de delicte en l'adjudicació de contractes.Així mateix, el grup presidit per Carlos Carrizosa proposa el que Parlament condemni la «malversació i el desviament de fons socials» del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es van utilitzar, segons Cs, per pagar el referèndum de l'1-O.