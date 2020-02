Comença la reunió de Torra i Sánchez al Palau de la Generalitat entre una gran expectació mediàtica i política

Un cop finalitzi la reunió entre els dos presidents, Sánchez compareixerà davant la premsa des del Palau de la Generalitat, un fet inèdit fins ara en cap president espanyol. Posteriorment, serà Torra qui té previst fer el mateix al mateix escenari per valorar la trobada i les seves implicacions.Torra ha avançat que voldrà establir un calendari i sospesar si el govern espanyol vol una «negociació real» per poder resoldre el conflicte. El Govern, a més, demana que aquesta via de solució passi per l'amnistia als presos independentistes i l'exercici del dret a l'autodeterminació. Des de Moncloa, per part seva, ha explicat que Sánchez acudeix a la reunió amb la intenció de parlar del «diàleg polític i la regeneració institucional», de finançament autonòmic, d'una millor cooperació, de política social, de l'impuls d'infraestructures i del suport als afectats per les catàstrofes naturals com el temporal Gloria.