Confirmats una desena de detinguts en l'operació policial contra una organització dedicada a la immigració irregular

L'operatiu ha inclòs algunes entrades a Tarragona, concretament a propietats que alguns dels detinguts tenen en municipis de la província

Actualitzada 05/02/2020 a les 18:59

Operatiu en marxa a diverses poblacions de Catalunya contra una organització que es dedicaria a la immigració irregular pic.twitter.com/HEb4TOPzfW — Mossos (@mossos) February 5, 2020

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut una desena de persones en l'operatiu d'aquest dimecres amb diversos escorcolls contra una organització dedicada a la immigració irregular. El focus principal es troba a la demarcació de Lleida, segons han indicat fonts coneixedores a l'ACN, tot i que els agents també han fet entrades en poblacions de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Entre els escorcolls, n'hi ha hagut almenys dos al Segrià, un a Torrefarrera –on els agents han detingut un home- i un altre a Rosselló –on han detingut una dona-.L'operació, ordenada per un jutjat de Tremp, està sota secret de sumari, es manté oberta i no es descarta que hi hagi més detinguts i escorcolls els pròxims dies.Una de les hipòtesis dels investigadors, segons han indicat a l'ACN fonts pròximes a la investigació, és que aquesta organització feia tràfic d'immigrants en dues direccions: algunes persones entraven a l'Estat irregularment, mentre altres passaven cap a Europa. El cas està liderat per un jutjat de Tremp perquè aquests moviments es van detectar al Pirineu, a prop de zones frontereres.Així, l'operatiu està especialment centrat a les comarques de Ponent i del Pirineu. També inclou, però, algunes entrades a les demarcacions de Tarragona i Barcelona, concretament a propietats que alguns dels detinguts tenen en municipis d'aquestes comarques.