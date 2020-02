La fiscalia denuncia per injúries Toni Soler per un gag de TV3 sobre els Mossos

El ministeri públic també acusa dos col·laboradors d''Està passant' i demana responsabilitat civil a la CCMA

Actualitzada 05/02/2020 a les 12:22

La fiscalia ha presentat una denúncia contra Toni Soler i dos col·laboradors d''Està passant', Jair Domínguez i Magí Modgi, per injúries greus contra els cossos i forces de seguretat. La denúncia s'interposa per un gag emès el 16 d'octubre en què es carregava contra l'actuació policial durant les setmanes posteriors a la sentència del Suprem sobre l'1-O i s'incloïen imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectils de foam. La fiscalia també acusa la CCMA com a responsable civil subsidiària. Tres sindicats dels Mossos i una associació de comandaments van portar el gag a la fiscalia i, el dia següent que presentessin la denúncia, Soler es va disculpar i va admetre que el gag era «poc afortunat».En l'escrit, de tres pàgines, la fiscalia considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte contra les institucions de l'Estat en la seva modalitat d'injúries greus contra els cossos i forces de seguretat.La denúncia, presentada davant dels jutjats d'instrucció de Sant Feliu de Llobregat, transcriu el contingut del gag amb les frases que van dir cadascun dels tres denunciats. En el gag, es juga amb l'equívoc entre les paraules «gossos» i «mossos», i apareixien imatges de gossos amb projectils de foam o cascs de policia. A més, l'esquetx es tancava culpant-ne els seus «amos» amb una foto del conseller d'Interior, Miquel Buch.La fiscalia va obrir diligències per investigar el gag després de la denúncia que li van presentar el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat dels Mossos d'Esquadra (SME), el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i l'Associació de Comandaments de la Policia Catalana (COPCAT). En el seu escrit, els denunciants consideraven que els fets no es podien emparar «en els criteris de llibertat d'expressió» i asseguraven que «la idea d'anomenar gossos als policies no és nova» perquè la van utilitzar «cercles paral·lels a ETA contra la Guàrdia Civil.