L'OMS recomana rentar-se bé les mans per evitar el contagi del coronavirus

Alguns microorganismes patògens poden sobreviure diversos dies a les mans

Actualitzada 05/02/2020 a les 19:24

Mullar-nos les mans. Agafar el sabó suficientment per les dues mans. Fregar el dors d'una mà amb la palma de l'altra, entrellaçant els dits. I repetir l'operació amb la mà contrària. Fregar-se les palmes de nou, aquesta vegada entrellaçant els dits. Fregar-se el revers dels dits amb el palmell de l'altra mà. Rentar-se els polzes, agafant el d'una mà amb la palma de l'altra, i viceversa. Fregar-se la punta dels dits en el palmell de la mà contrària, i repetir l'operació amb l'altra mà. Esbandir-se les mans amb aigua. Assecar-les amb un paper d'un sol ús. Tancar l'aixeta amb aquest paper, o amb el colze, però no tornar a tocar-lo amb les mans netes.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana rentar-se les mans correctament per evitar el contagi del coronavirus o altres agents infecciosos.L'OMS indica que les mans són «una autopista directa al contagi», ja que alguns microorganismes patògens poden sobreviure diversos dies a les mans. Per aquest motiu, abans que utilitzar mascaretes de protecció, rentar-se les mans constantment i mantenir-les netes, esdevé la principal acció que podem fer per evitar el contagi.A més a més, l'OMS ha detallat el procediment correcte per rentar-les, amb el qual hauríem de tardar entre 20 i 30 segons. Per fer-ho bé s'haurien de seguir les següents passes:L'OMS també indica que els gels de rentat en sec són útils quan no es disposa d'aigua corrent, concretament, indica que s'han d'utilitzar aquells que tenen un contingut mínim d'un 60% d'alcohol.