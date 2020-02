Casado demana a Sánchez que cancel·li la reunió de dijous amb Torra perquè «ja no és president de la Generalitat»

El líder del PP afirma que el cap de l'executiu espanyol estaria enviant un «missatge pervers» perquè la situació de Torra genera «inseguretat jurídica»

Actualitzada 05/02/2020 a les 14:32

El líder del PP, Pablo Casado, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que cancel·li la reunió d'aquest dijous amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Casado ha insistit que Torra «ja no és president de la Generalitat» perquè l'Estatut de Catalunya diu que cal que tingui la condició de diputat al Parlament per ser-ho i ha recordat que la Mesa de la cambra catalana va retirar l'escó a Torra. En un discurs aquest dimecres en un congrés del sector automobilístic, el president del PP ha dit que el fet que Torra s'entesti a seguir exercint de president de la Generalitat genera «inseguretat jurídica» i més quan compta amb la complicitat de l'executiu de Sánchez. Casado ha avisat que el govern espanyol estarà enviant un «missatge pervers» perquè estarà legitimant algú que no compleix les seves obligacions.«Davant d'això l'oposició no es pot quedar de braços plegats», ha dit Casado, que ha recordat que el PP ha presentat una querella contra Torra al TSJC per un presumpte delicte d'usurpació de funcions.