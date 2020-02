Asus segueix l'exemple de LG i és baixa pel Mobile World Congress

El coronavirus i l'emergència mundial dictada per l'OMS, són algunes de les raons que els han fet prendre aquesta decisió

El Mobile World Congress 2020 previst entre el 24 i 27 de febrer a Barcelona, no comptarà amb la presència d'algunes de les marques més rellevants en l'àmbit tecnològic. El motiu: l'evolució del coronavirus. Asus ha informat que no assistiran a l'esdeveniment, i segueix l'exemple de companyies com LG Electronics.Asus assegura que el brot de coronavirus i l'emergència mundial dictada per l'OMS, se sumen al fet que la companyia no té llest el nou dispositiu que prepara i, per aquest motiu, ha decidit no viatjar a la capital catalana. Tot i això, Asus té preparats nous productes que veuran la llum aquest 2020 i, assegura que alguns directius i membres de l'equip visitaran el Mobile World Congress per trobar sinergies laborals amb clients i altres companyies.L'empresa organitzadora del congrés, GSMA, espera més de 110.000 assistents, tot i que es conscient que aquesta xifra pot variar a conseqüència de la situació que es viu, a escala mundial, pel coronavirus.Algunes fàbriques d'empreses tan importants com Apple, Samsung, o la mateixa Asus, han confirmat l'impacte del coronavirus a les seves fàbriques, algunes de les quals s'han vist afectades pel que fa a la cadena de subministrament.