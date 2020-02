Troben morta amb signes de violència una dona a una plaça de Sevilla

La Polícia Nacional està rastrejant la zona per localitzar l'autor dels fets

Actualitzada 01/02/2020 a les 13:53

El cos sense vida d'una dona amb indicis de violència ha estat trobat la passada matinada en una plaça de la localitat sevillana de Sant Joan de Aznalfarache, segons fonts policials, que apunten que el crim no s'està investigant en principi com un cas de violència masclista. El cos de la víctima, D.O, presentava ferides visibles, sobretot al cap, segons la recerca que desenvolupa el grup d'Homicidis de la Policia Nacional.La víctima, de 34 anys i natural i veïna de Sant Joan de Aznalfarache, vivia en una zona d'habitatges coneguda com a Barriada Cooperativa, a menys d'un quilòmetre d'on s'ha trobat el seu cadàver. Sobre les cinc de la matinada la policia va rebre un avís que alertava que una dona jeia en la Plaça Blas Infante de la localitat i, segons les mateixes fonts, va ser vista per última vegada una mitja hora abans d'aquest avís en una zona del municipi coneguda com La cantonada del gat, a uns 200 metres d'on va ser trobat el cos.Entorn de la localitat s'ha establert un dispositiu de cerca per a intentar localitzar a l'autor dels fets.