Mor a un avió el nen al qual el doctor Cavadas li va extirpar un tumor més gran que el seu cap

Emmanuel va ser operat per Cavadas quan padeixia un fibroma osificant gegant de base de crani

Actualitzada 01/02/2020 a les 12:38

Emmanuel, el nen congolès de 10 anys a què el cirurgià Pedro Cavadas li va extirpar un tumor més gran que el seu cap, ha mort en ple vol quan viatjava de Madrid a Casablanca (el Marroc). Segons informa el diari El Mundo, l'avió va haver d'aterrar d'urgència en l'aeroport de Màlaga, ciutat on se li practicarà l'autòpsia.El nen es va començar a trobar malament durant el vol, si bé l'autòpsia aclarirà les causes de la seva defunció. L'operació del seu tumor va ser una de les «més grans» realitzades pel doctor Cavades, tal com va indicar el cirurgià després de la intervenció, dilluns passat 27 de gener. Així mateix, Cavades va destacar que el nen havia arribat a València «malnutrit, molt feble i amb un problema de coagulació no diagnosticat d'origen que li feia sagnar en cada cura».Emmanuel patia un fibroma osificante gegant de base de crani que no parava de créixer i li impedia veure i parlar. El seu cas va arribar a la Fundació Cavades a través d'una entitat que té una clínica al Congo i que no podia abordar una intervenció tan complexa. Després d'estudiar durant prop de dues setmanes aquest «cas estrany i infreqüent», ja que «no hi ha molts tumors que arribin a aquesta grandària», es va planejar la cirurgia i va ser intervingut en dues ocasions amb una diferència entre totes dues de vuit dies, l'última fa poc més d'una setmana.Durant la primera intervenció, que va durar prop de deu hores, se li va llevar tot el maxil·lar, la zona entre les òrbites oculars, el paladar i una part de l'interior de la boca, que va ser reconstruït després d'extirpar el tumor. La segona cirurgia, de similar durada, es va centrar en la part intracraneal, per a llevar la base anterior i mitjana del crani i reconstruir-lo amb les seves pròpies costelles.