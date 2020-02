Al menys dos menors han mort a mans del seus protegintors a Espanya al gener

Segons les últimes dades recollides per l'ONG d'infància Save The Children, hi ha hagut dos morts per causes violentes

El primer dels casos va ocórrer el Dia de Reis a Esplugues de Llobregat (Barcelona) on un home va matar presumptament a la seva dona i a la seva filla de 3 anys, sent comptabilitzat pel Govern com un cas de violència de gènere. El segon cas s'ha produït aquest dilluns 27 de gener a Logronyo, on una nena ha mort presumptament a les mans de la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha sabut que la mare de la menor, que ahir va ingressar a la presó per ordre del jutge, compta amb el control de prevenció antisuicidios, segons ha informat a Europa Press Institucions Penitenciàries.«Sens dubte, és una expressió que la violència contra la infància és una xacra que existeix al nostre país, una xacra oculta --encara que el fet que estigui oculta no vol dir que no existeixi--, que en els casos mes extrems acaba en la mort de nens i nenes. Dues morts en un mes és per a preocupar-se i prendre mesures com més aviat millor», ha assenyalat l'analista jurídic de drets de la infància de Save The Children, Carmela del Moral.A més, des de Save The Children avisen de la «manca alarmant» de dades relatives a la violència contra la infància perquè no hi ha un registre unificat de defuncions de menors per causes violentes. Moltes vegades, segons precisen, a les úniques dades que poden acudir és als del Ministeri de l'Interior, que reflecteixen les denúncies.«És necessari que hi hagi un estudi més detallat de les dades de violència contra la infància perquè, sense conèixer les dimensions reals de la violència és difícil fer polítiques efectives que estiguin enfocades a erradicar aquesta violència», ha subratllat Carmela del Moral.Per això, l'ONG d'infància considera que aquesta mesura ha d'estar contemplada en la Llei orgànica per a la protecció de la infància i l'adolescència enfront de la violència, que esperen que sigui aprovada al més aviat possible en Consell de Ministres i que es tramiti pel procediment d'urgència perquè d'aquesta forma, els terminis de tramitació es reduirien a la meitat. «Amb aquesta qualificació d'urgència podríem acabar 2020 amb aquesta llei aprovada», ha explicat l'experta.Entre les mesures d'aquesta llei, Carmela del Moral ha destacat que ha d'estar molt centrada en la prevenció, en la formació dels professionals que treballen amb nens i dels pares. També ha assenyalat la importància dels espais segurs per als menors, de les campanyes de sensibilització i dels protocols d'actuació davant la detecció d'un cas.«És veritat que molta violència es produeix en la llar, però si en els espais en els quals estan els nens es detecta aquesta violència es poden prendre mesures per a acabar amb ella en l'entorn familiar», ha emfatitzat.