Un dels catalans en quarantena: «Que fóssim a Wuhan no vol dir que estiguem infectats, estem molt tranquils»

En aquest hospital militar tenen tancada una planta per a 19 de les persones que van evacuar de la Xina. «Ens prenen la temperatura tres vegades al dia, i si és normal, doncs res més, anar esperant», explica Aumatell. Amb ell, hi ha un altre català, també entrenador de futbol de l'equip Three Towns de Wuhan. «Tenim una planta on podem circular tranquil·lament i podem fer vida normal, amb una sala per si volem anar a petar la xerrada», detalla l'entrenador.El ministeri de Sanitat ha confirmat que els ciutadans repatriats són asimptomàtics i que a partir d'aquest dissabte podran començar a rebre visites de familiars controlades i amb mesures de precaució. Aumatell prefereix comunicar-se per videotrucada amb la seva família, i encara que aquests visquessin a Madrid i no a Vic, no hauria volgut exposar-los al risc de contagi.Tractament mediàticEl vigatà creu que des de determinats mitjans «se n'ha fet un gra massa». «Jo des d'allà ho vivia tranquil. Ja sé que pots tenir el virus, però tal i com ho venen és bastant espectacle», apunta sobre el tractament mediàtic. Ja a l'aeroport de Wuhan, els van prendre la temperatura dues vegades, un procediment que van repetir abans de baixar de l'avió a la base aèria de Torrejón a quarts de set de la tarda d'aquest divendres. «Ens van portar amb un microbús tots allà escoltats per no sé quants cotxes i policia, amb el trànsit tallat, i vam arribar a quarts de nou a l'hospital militar», relata.Ell i d'altres ciutadans espanyols van ser qui es van posar en contacte amb l'ambaixada espanyola a la Xina ja que portaven confinats dies a casa i volien una resposta. En el cas d'Aumatell, va seguir les recomanacions i va estar des del 23 al 29 de gener tancat a casa. Només va rebre la visita de dos repartidors de menjar a domicili. «No estàvem preocupats per si algú l'hagués agafat, però volíem tornar perquè n'hi havia per dies. No he estat nerviós en cap moment», assevera el vigatà.