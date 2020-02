L'Aula de Teatre de la URV recrea la vida d'una companyia de teatre a l'antiga Roma

El cicle apropa al públic la trama d'El soldat fanfarró de Plaute i com era el teatre en època de la Roma clàssica

Com era el teatre a l’antiga Roma? Com s’escrivia i es representava el teatre popular? Quines eren les vicissituds d’una companyia de teatre en aquella època? Són preguntes que l’Aula de Teatre de la URV – Zona Zàlata respondrà recreant la vida dels actors i el teatre en època de la Roma clàssica. És part del cicle “Llegim el patrimoni. Literatura i Història”, que impulsa el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), la Biblioteca Pública de Tarragona, el taller de Lectura de l’ONCE, de la mà de l’Aula de Teatre.

El soldat fanfarró, la comèdia d’embolics de Plaute que narra la història del soldat Pirgopolínices, és l’obra protagonista del cicle que es marca un doble repte: la lectura d’un clàssic del teatre i la divulgació sobre el teatre a l’antiga Roma. El públic podrà tenir-ne una idea força completa a través de dues conferències, una recreació teatral, una sessió de comentaris i una visita guiada, que tindran lloc durant el mes de febrer al Tinglado 4 del Moll de Costa de Tarragona, on està emplaçat provisionalment el MNAT .

Dimarts 4 de febrer , Maite Blay, professora de clàssiques a l’INS Pons d’Icart, i Joan Pascual, responsable de l’Aula de Teatre URV – Zona Zàlata, presenten en una conferència “Plaute i el seu teatre”, sobre l’autor que, sense pretensions moralitzadores, volia fer riure la gent que omplia els teatres per veure’l. Blay i Pascual introduïran Miles Gloriosus , treballaran els arquetips d’aquest tipus de comèdia i veuran si se’n repeteixen patrons a les obres de Shakespeare i Molière. També faran referència als festivals i a la comèdia musical i comentaran dites i sentències que continuen essent motiu de reflexió.

Dimarts 11 de febrer , Joan Pascual presenta en una conferència "El Teatre popular romà", un recorregut pels diferents gèneres de teatre popular en època romana, que començarà per les farses atel·lanes, un dels gèneres teatrals més genuïnament romans, i acabarà amb la pantomima.

Dimarts 18 de febrer , l'Aula de Teatre de la URV – Zona Zàlata fa una petita reflexió sobre la vida dels actors i el teatre en època de la Roma clàssica a través de la recreació de la vida d'una companyia de teatre romà. El públic podrà observar com vivien els actors, com s'organitzaven, com subsistien econòmicament i quins gèneres teatrals interpretaven. L'aforament és limitat i cal reservar prèviament al correu del MNAT.

Dimarts 25 de febrer , a la Biblioteca Pública de Tarragona (C. Fortuny, 30, Tarragona), tindrà lloc una sessió de comentaris sobre l'obra de Plaute proposada.

, a la Biblioteca Pública de Tarragona (C. Fortuny, 30, Tarragona), tindrà lloc una sessió de comentaris sobre l’obra de Plaute proposada. Dissabte 29 de febrer, es farà una visita als espais de l’exposició Tàrraco/MNAT, on es poden veure els materials procedents del teatre romà de Tàrraco, reconegut per la trama urbana que hauria albergat el barri portuari de Tàrraco, per finalitzar al teatre romà de Tàrraco, amb la visita a les excavacions en curs. També cal reservar prèviament al correu del MNAT.

El resultat del laboratori de teatre clàssic romà de l’Aula de Teatre

L’Aula de Teatre de la URV i Zona Zàlata treballen el teatre clàssic romà a través de la recerca i la reconstrucció històrica per conèixer, alhora, el teatre contemporani. Recreacions com Sero sed non serio, que es podrà veure el dimarts 18 de febrer al MNAT, posen en escena els textos teatrals creats al laboratori de teatre clàssic inspirats en la tradició. L’obra que mostraran en el cicle “Llegim el patrimoni. Literatura i Història” és una adaptació de la que van oferir en el darrer festival Tarraco Viva.

El treball de l’Aula de Teatre sobre l’estudi i la reconstrucció dels gènere populars del teatre romà es recull al llibre Teatre popular romà. Comèdia, titelles, poesia periàpica i pantomima, de Enric Garriga, Joan Pascual i Joan Rioné, editat per Publicacions URV.