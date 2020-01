Torra i Sánchez es reuniran al Palau de la Generalitat el 6 de febrer a les 12 hores

El president del Govern està «convençut» que el cap de l'executiu espanyol «no exclourà cap contingut» a la trobada

Actualitzada 31/01/2020 a les 16:20

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran al Palau de la Generalitat el dijous 6 de febrer a partir de les 12 hores. Així ho han informat fonts de la Presidència aquest divendres a la tarda. Torra assegura «estar convençut» que Sánchez «no exclourà cap contingut» a la seva trobada, que ha de servir per preparar la negociació de la taula de diàleg entre els dos executius. El president de la Generalitat es va reunir amb els partits i entitats independentistes el 15 de gener, on es va concretar que Torra plantejarà «l'exercici del dret d'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia» com a «punts a tractar» amb el president espanyol.