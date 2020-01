Sanitat confirma que està estudiant sis casos pel coronavirus Espanya

Simón diu que l'epidèmia té «possibilitats de remetre» i diu que arran de l'alerta internacional de la OMS estudien donar més informació als passatgers

Actualitzada 31/01/2020 a les 15:23

Més informació al passatger

El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha explicat en una compareixença de premsa que, ara per ara, Espanya no es planteja restringir viatges ni relacions comercials pel coronavirus i ha confirmat que estan estudiant sis possibles casos, cinc a la Gomera i un a Ciudad Real. Simón ha assegurat també que, amb les dades actuals, hi ha raons per pensar que l'epidèmia té «possibilitats» de remetre i diu que arran de la declaració d'alerta internacional de la OMS, serveis exteriors estan estudiant noves vies per ser més «proactius» en la comunicació a passatgers. Sobre els casos que s'estan analitzant, Simón ha dit que «tenint en compte la informació que ens diu que la transmissió en període simptomàtic sembla menys factible, ens fa reduir les possibilitats» de contagi. També ha explicat que durant les últimes setmanes s'han descartat entre 10 i 11 possibles casos.Sanitat està estudiant tot els possibles escenaris però fa una crida a la calma en relació a l'epidèmia de coronavirus. El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que hi ha «indicis» que fan pensar que la malaltia no és «excessivament» transmissible, que només hi ha una província, a la Xina, amb «transmissió comunitària» i que, per tant, «sembla que l'epidèmia té possibilitats de començar a remetre».En aquest sentit, Simón ha dit que el govern espanyol –alineat amb la UE- descarta, ara per ara, fer restriccions en viatges o relacions comercials a l'exterior, tot i que ha dit que respecten si hi ha altres països que decideixen prendre altres mesures.El director del centre també ha dit que creuen que a l'estat espanyol no hi haurà més que «algun cas» i que no preveuen que es produeixi transmissió local. «El nostre escenari és relativament més benigne que a d'altres llocs», ha afirmat. Per això, ha dit, prefereixen ser «prudents» i no «sobre activar» abans de d'hora.Simón ha confirmat que a hores d'ara hi ha sis possibles casos en estudi, cinc a la Gomera i un a Ciudad Real. En tots dos casos, ha dit que s'està a l'espera que les mostres arribin als laboratoris per ser analitzades. «És cert que tenint la informació que la transmissió en període simptomàtic sembla menys factible, ens fa reduir aquesta possibilitat», ha assegurat.També ha detallat que s'han descartat entre 10 i 11 casos, tot i que ha admès que se n'han descartat d'entrada molts més perquè no complien cap dels requisits o perquè ja havien passat el període d'incubació.El director del centre ha explicat que la declaració d'alerta internacional de la OMS té indicacions similars a les que es van donar la setmana passada. En aquest sentit, han dit que Espanya està complint però ha avançat que estan estudiant reforçar la comunicació amb els passatgers amb una actitud més «proactiva». Com a exemple ha indicat la possibilitat de repartir tríptics o informar en panells.