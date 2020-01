Es preveu que arribin a Torrejón a partir de les 18 hores

Actualitzada 31/01/2020 a les 15:25

Els espanyols repatriats de Wuhan, Xina, ja han arribat a Londres i es preveu que arribin a la base de Torrejón de Ardoz a partir de les 18 hores. Fonts del govern espanyol han detallat que aquesta tarda arribaran a Madrid unes trenta persones del vol procedent del Regne Unit, 25 de les quals seran traslladades a l'hospital Gómez Ulla per passar-hi la quarantena de 14 dies. Cinc passatgers són d'altres nacionalitats (quatre danesos i un noruec) que partiran des de la mateixa base cap als seus països d'origen. Els 25 repatriats seran traslladats a l'hospital en autobús i no és previsible que hi arribin abans de les 20 h, segons l'executiu espanyol. Els repatriats podran rebre visites al centre hospitalari «amb les mesures de protecció necessàries». La OMS va declarar ahir l'alerta internacional per l'expansió del coronavirus.