Un dels antivirus més populars recull dades dels usuaris per vendre-les a grans empreses

Entre elles Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast o Intuit

Actualitzada 29/01/2020 a les 17:56

Avast és un dels antivirus per ordinador més populars, les seves dades indiquen que compta amb més de 400 milions d'usuaris. Una investigació conjunta dels mitjans especialitzats Motherboard i PCMag denuncia que Avast recull dades de navegació dels seus usuaris per vendre-les a grans empreses, entre elles Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast o Intuit.L'antivirus recopila la informació de l'usuari i posteriorment la subsidiaria Jumpshot empaqueta les dades per a la seva venda a tercers. Les dades obtingudes dels usuaris inclouen tots els clics que es fan mentre es navega per internet, és a dir, pàgines web, localitzacions de Google Maps, vídeos de YouTube, o pornografia, entre d'altres.A principis de desembre el director executiu d'Avast, Ondrej Vlcek, va reconèixer que una de les fonts d'ingressos de l'empresa era la venda de dades de navegació dels usuaris, obtingudes a través de Mozilla, Opera i Google Chrome. Vlcek va assegurar que aquesta pràctica està inclosa en els termes d'ús del servei i que, inclús, els usuaris tenen l'opció de deshabilitar el monitoratge de la seva activitat.El director executiu també va assegurar que les dades s'envien de manera anònima, de manera que l'usuari no pot ser identificat. No obstant això, la investigació de Motherboard i PCMag posa en qüestió aquest punt, ja que el conjunt de dades obtingudes tenen tants detalls que permeten la identificació de l'usuari.