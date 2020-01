Un creuer procedent d'Espanya es troba retingut a Itàlia pel coronavirus

Al vaixell hi ha una dona xinesa amb símptomes de l'epidèmia

Actualitzada 30/01/2020 a les 15:37

«Normalitat» en la nau

No va baixar a Palma

A uns 6.000 passatgers d'un creuer de companyia Costa Crociere procedent d'Espanya se'ls ha impedit desembarcar aquest dijous en el port de Civitavecchia (Itàlia) fins que es realitzin les anàlisis a una creuerista originària de Macau que presenta símptomes compatibles amb el nou coronavirus causant de la pneumònia de Wuhan.Els passatgers, entre els quals hi ha espanyols, de la nau Costa Smeralda que ha realitzat etapes a les ciutats espanyoles de Palma, Barcelona i la francesa Marsella es troben en aquest port pròxim a Roma des d'aquest matí a l'espera que es realitzin les anàlisis a la dona i no descendiran fins a conèixer els resultats.El protocol va començar després que la dona originària de Macau, regió autònoma de la costa sud de la Xina, presentés febre i problemes respiratoris. Tant ella com el seu marit, que no presenta símptomes, han estat aïllats a l'hospital del vaixell, segons ha pogut saber Efe.Fins a la nau s'ha traslladat un equip de l'hospital Spallanzani de Roma, que ha realitzat les proves a la dona i ha tornat al centre per analitzar-los i donar un resultat el més aviat possible.La parella, segons els mitjans italians, va embarcar al port de Savona, a Gènova, nord-oest d'Itàlia, després d'arribar a l'aeroport de Malpensa a Milà el passat 25 de gener.Dins es viu una situació de «total normalitat» i els turistes esperen i xerren entre ells al rebedor i als passadissos, ha explicat a Efe per telèfon un dels viatgers que es troben a bord, Filippo Rossi, acompanyat per la seva família.El desembarcament estava previst a les 9.00 locals (8.00 GMT) al port romà i, encara que al principi només es va anunciar un retard de mitja hora mentre es feien gestions de port, finalment s'ha prolongat, assenyala el turista italià.Ha estat passat el migdia quan el comandant de la nau ha anunciat per megafonia que s'estaven duent a terme els controls sanitaris pertinents i ha cridat a la calma perquè el més probable és que es tracti d'una grip comuna.Mentrestant, les proves han estat portades a l'hospital Spallanzani, on s'estan ja analitzant, i els resultats definitius s'esperen en les pròximes hores, quan es permetrà baixar als passatgers.La dona amb símptomes de pneumònia no va desembarcar quan dimarts passat va fer escala a Palma, segons ha informat a Efe el servei de Sanitat Exterior de Balears.El director a Balears de l'organisme de control sanitari fronterer, Raúl Izquierdo, ha assegurat que ha constatat que la viatgera, originària de la regió xinesa de Macau, va romandre al creuer Costa Smeralda durant les deu hores que va estar atracat a la capital balear.Izquierdo ha assenyalat que el seu equip no va rebre cap avís dels responsables sanitaris del creuer, que sí que van alertar d'una altra incidència mèdica lleu i comuna, com és habitual en algunes de les escales de vaixells que transporten milers de viatgers.Ha indicat que Sanitat Exterior no té establert un protocol especial per l'alerta internacional de cara al coronavirus d'origen xinès atès que el sistema establert en ports i aeroports de les illes ja és prou rigorós.«Tenim dos especialistes que s'alternen per estar 24 hores de guàrdia», ha explicat Izquierdo, que ha detallat que davant qualsevol alerta en un vaixell o un avió procedent d'un altre país, un metge es desplaça per atendre in situ la persona afectada.