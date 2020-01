Moncloa rectifica davant les queixes d'ERC i anirà a la mesa abans d'eleccions

Moncloa lamenta que s'hagi posat en dubte la seva voluntat de diàleg

Actualitzada 30/01/2020 a les 19:29

El Govern ha rectificat aquesta tarda i ha subratllat la seva disposició de constituir la taula de diàleg amb la Generalitat abans de les eleccions catalanes, quan aquest migdia advocava per posposar aquest diàleg fins després dels comicis.Set hores després de defensar retardar la constitució de la mesa i esperar que hi hagués un nou Govern, el Govern espanyol ha remès un nou missatge als mitjans en el qual canvia de posició i s'avé a convocar la taula.Moncloa lamenta que en aquesta jornada s'hagi posat en dubte la seva voluntat de diàleg i el seu compromís de complir amb els acords pactats per això, «per a descartar qualsevol dubte», subratlla la seva disposició al fet que se celebri la trobada.No obstant això considera que donat l'horitzó electoral decidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, «no es donen les millors circumstàncies per a iniciar el diàleg entre governs».Ho entén així perquè un dels dos governs -el de Torra- «ha posat punt final a la legislatura» i el nou Govern «no podrà constituir-se fins a la celebració de les eleccions anunciades".Aquest migdia, l'Executiu anunciava la seva intenció de mantenir la trobada del president, Pedro Sánchez, amb el president de la Generalitat, Quim Torra, però considerava que la constitució de la mesa entre governs havia de posposar-se fins al cap de la celebració dels comicis, que encara no tenen data.Però ha canviat d'opinió aquesta tarda, després que Esquerra exigís que de la reunió de Sánchez i Torra prevista per al dia 6 surti una data per a la constitució de la taula de negociació.La direcció d'ERC advertia a més en un comunicat que «ajornar la mesa de negociació entre el govern espanyol i el govern català» era «un incompliment flagrant de l'acord» entre ERC i el PSOE, a més «d'una irresponsabilitat absoluta».