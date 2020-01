Moncloa manté la reunió amb Torra però ajorna la negociació entre governs

Actualitzada 30/01/2020 a les 13:06

La Moncloa manté la reunió prevista entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, del proper dia 6 de gener, malgrat l'anunci de noves eleccions per a després de l'aprovació dels pressupostos per al 2020. En un comunicat, l'executiu de Sánchez referma la voluntat de celebrar aquesta trobada però rebaixa l'expectativa del contingut i l'emmarca només en «la necessària relació entre administracions per a resoldre els problemes urgents de la societat catalana» com «les conseqüències de la borrasca Gloria». La Moncloa diu que manté la seva voluntat «d'iniciar el procés de diàleg amb les institucions catalanes per a resoldre el conflicte polític», però ajorna la taula de negociació entre governs. «El govern espanyol espera poder iniciar aquest diàleg quan hagi parlat el poble català i es constitueixi el nou Parlament, així com el nou Govern. Com més aviat millor se celebrin les eleccions i hi hagi nou Govern, abans iniciarem el diàleg», afirma.Per a la Moncloa, resulta «evident que el procés electoral no impedeix la necessària relació entre administracions», però posa distància entre la reunió del dia 6 i el «procés de diàleg entre governs» que havia de començar amb la trobada de Sánchez i Torra. De fet, el govern espanyol ha explicat en el mateix comunicat que aquesta no serà l'única reunió que celebrarà el cap de l'executiu estatal a Barcelona. «Sánchez estarà a Barcelona fins al dia 7 i té intenció de poder reunir-se també amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, així com l'entitat Barcelona Global, conclou la Moncloa.