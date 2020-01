López diu que les explicacions a la magistrada sobre l'1-O les havia d'assumir De Los Cobos

Actualitzada 30/01/2020 a les 13:40

El 20-S

Treu responsabilitats a Laplana i Soler

El comissari dels Mossos Ferran López diu que qui havia de donar explicacions a la magistrada del TSJC sobre les actuacions per impedir l'1-O era el coordinador del dispositiu, Diego Pérez de los Cobos. A preguntes de la defensa de Trapero i Laplana, López ha reafirmat el paper que De los Cobos va tenir l'1-O i els dies previs i ha afirmat que, de fet, va ser ell qui li va demanar comptes sobre l'actuació dels Mossos després del referèndum. El que va ser número 2 del major ha assegurat també que, si s'hagués hagut d'elaborar un pla conjunt d'actuació, era «evident» que l'havia de fer el coordinador. De los Cobos va mantenir durant la seva declaració com a testimoni que ell no comandava el dispositiu i que només tenia funcions de coordinació.Durant la seva declaració com a testimoni, López ha assegurat que el seu interlocutor era el coordinador del dispositiu de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos. Que De Los Cobos coneixia l'actuació prevista pels Mossos i que si s'hagués hagut d'elaborar un pla policial conjunt qui l'hauria hagut de fer era ell. «És evident que havia de ser Pérez de los Cobos».El comissari també ha dit si algú havia de donar explicacions sobre les actuacions abans i durant el referèndum a la magistrada del TSJC Mercedes Armas, havia de ser de Los Cobos. «Ell me les va demanar a mi passat l'1-O», ha dit en relació a l'actuació dels Mossos durant el referèndum. López ha assegurat, a més, que De Los Cobos tampoc li va recriminar que no es desocupessin els col·legis abans del referèndum.Sobre els binomis, ha tornat a dir que al pla elaborat pels Mossos quedava clar que serien dotacions de petites dimensions i que, durant els últims dies, van intentar reforçar-los amb agents de la Guàrdia Urbana. Malgrat això, ha admès que dels 11.000 efectius disponibles a Catalunya, només 479 hi van col·laborar».A preguntes de l'advocada de Trapero Olga Tubau, López també ha insistit que ni Trapero ni cap dels comandaments dels Mossos li va traslladar que tingués cap simpatia cap al procés independentista. «No és d'interès», ha afirmat.Sobre el 20-S, López ha dit que es va actuar seguint criteris tècnics i que es van atendre les peticions de la Guàrdia Civil, tot i que ha admès que no en tot el que haurien volgut. «Tan de bo haguéssim pogut», ha afirmat.En aquest sentit, ha explicat que no es van fer càrregues fins al vespre perquè van actuar quan van veure que la situació era crítica i que s'estaven «vandalitzant» vehicles policials. Preguntat sobre per què no es va acordonar la zona al matí, López ha dit que durant les primeres hores els manifestants estaven «compactats» i els Mossos els traslladaven que «no podien ni aixecar els braços ni les defenses». «Va ser una conjunció de coses», ha afegit.Pel que fa al paper de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, López ha dit que va presenciar una trucada que aquest va fer a Trapero i l'ha qualificat de «tensa». «Crec recordar que li va penjar el telèfon de males maneres i li va recordar que ell no era ningú per fer un dispositiu ni per ordenar», ha explicat. També ha dit que Trapero li va manifestar que Sànchez «pretenia fer-se càrrec de gestionar el passadís policial i que aquesta era una petició que en cap cas s'acceptaria».En aquest punt, López també ha atribuït a la intendent Teresa Laplana un paper merament «transmissor» durant el dispositiu davant del Departament d'Economia i ha dit que no podia donar ordres d'intervenció.A preguntes de Cristòbal Martell, l'advocat de Pere Soler, López ha dit que l'exdirector de Mossos no va assistir a cap la reunió del Cecor l'1-O. «Ni ell ni cap altre càrrec polític», ha dit tot afegint que tampoc van mantenir-hi cap tipus de contacte aquell dia. També ha dit que no es va «immiscir-se» en cap decisió sobre els operatius policials.La vista oral continuarà dilluns que ve amb les declaracions del cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, Daniel Baena, i el seu número dos. Al llarg de la setmana també ho faran diversos agents de la benemèrita que van participar en els registres i actuacions del 20-S.