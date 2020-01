La Generalitat i els sindicats acorden l'augment salarial del 2% per al personal laboral

A la mesura, amb efectes retroactius, s'hi podran acollir uns 10.000 treballadors

Actualitzada 30/01/2020 a les 18:05

El Governs i els sindicats UGT, CCOO i IAC-CATAC han acordat aquest dijous incrementar el salari del personal laboral en un 2%, el mateix que l'anunciat aquesta setmana per al personal funcionari. L'acord s'ha signat en el marc de la comissió negociadora del VII Conveni únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral, constituït aquest dijous, i s'hi podran acollir uns 10.000 treballadors. El Govern aplicarà l’augment del 2% de la massa salarial al personal laboral de la Generalitat en el mateix moment que a la resta de treballadors públics, durant el primer trimestre de l’any i amb efectes d’1 de gener. En total, el Govern destinarà a aquesta mesura 4,87 milions d'euros.Segons detalla el Govern, l'increment salarial del personal laboral serà el màxim que permet la normativa estatal d'un 2%, i un increment variable, en funció del PIB. Concretament, aquest serà de l'1% si el PIB és igual o superior al 2,5%; del 0,80% si el PIB és igual al 2,4%; d'un 0,60% si el PIB és igual al 2,3%; d'un 0,40% si el PIB és igual al 2,2% i d'un 0,20% si el PIB és igual al 2,1%. A banda, pot haver-hi un increment de la massa salarial del 0,30%, amb fons addicionals, que estarà sotmès a la negociació col·lectiva.D'altra banda, aquest dijous s'ha constituït la comissió negociadora del VII Conveni per substituir l'actual, que està vigent des del 2008 i es renova anualment si cap de les parts el denuncia. Aquest any, CCOO i UGT han demanat renegociar-lo.CCOO ha celebrat que el Govern hagi «deixat de posar impediments» a l'increment salarial del personal laboral de la Generalitat. En un comunicat, ha afirmat que en la reunió de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública de dilluns passat s'havia negat aquest augment «de manera incomprensible» al mateix temps que ho acceptaven per al personal funcionari.«No podem acceptar que es discrimini el personal en funció de la seva vinculació a la Generalitat», ha afegit el sindicat, que ha lamentat que «a l’hora de fer retallades no contemplen cap discriminació, tothom hi perd a la vegada».