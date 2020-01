L'OMS declara l'alerta internacional per l'expansió global del coronavirus

La Xina confirma que ja hi ha 170 morts i prop de 8.000 infectats

Actualitzada 30/01/2020 a les 21:25

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat aquest dijous al vespre l'alerta internacional per l'expansió global del coronavirus. En una reunió a Ginebra el comitè d'emergència de l'entitat ha justificat en boca del seu director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, per la necessitat d'escometre una «acció global» que permeti contenir l'avenç del virus. D'aquesta manera, l'agència de salut mundial apuja la qualificació que havia atorgat a la crisi just fa uns dies, després que s'hagi sabut que a la Xina el virus ja ha causat 170 morts i prop de 8.000 infectats, i que s'hagin confirmat prop d'un centenar d'infeccions, cap d'elles mortals, a 18 països d'arreu del món.D'altra banda, aquesta tarda el govern de Pedro Sánchez ha donat detalls sobre la repatriació dels espanyols que són a Wuhan. El vol que els duu de la Xina ha de sortir d'aquella ciutat a les set del matí del divendres, hora local, mitjanit a Espanya.Trasllada més d'un centenar de ciutadans britànics, una vintena d'espanyols i diversos danesos i noruecs. L'avió té prevista l'arribada a la base aèria de Brize Norton, al sud d'Anglaterra, cap a les dotze del migdia hora espanyola. Serà una primera parada perquè baixin els britànics.L'avió reprendrà el vol amb la resta del passatge cap a la base aèria de Torrejón, a Madrid, on arribarà el mateix migdia del divendres. Des d'allà els passatgers seran traslladats a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran el període de quarantena tal i com determinin les autoritats sanitàries.El govern espanyol ha anunciat que la rebuda dels ciutadans espanyols repatriats des de Wuhan serà només oficial en atenció al dret a la intimitat dels passatgers.