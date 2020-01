L'advocat general del TJUE avala les clàusules sòl renegociades si el client està informat de les conseqüències

El magistrat apunta que el client està en una situació «d'inferioritat» respecte a l'entitat bancària

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avala els acords entre bancs i clients per modificar a la baixa les clàusules sòl d'un contracte hipotecari sempre que els clients entenguin les conseqüències econòmiques derivades de la renegociació. En la seva conclusió, que no és vinculant, el magistrat apunta que les normes europees no s'oposen a que l'acord entre bancs i clients tingui «eficàcia vinculant respecte al consumidor» sempre que hi hagi un «consentiment lliure» i que el client estigui «informat» sobre l'acord. L'opinió de l'advocat general respon a una pregunta prejudicial d'un jutjat de Terol en relació amb una disputa entre una consumidora amb Ibercaja sobre una clàusula abusiva d'un contracte de subrogació d'un préstec hipotecari.En la conclusió, l'advocat general indica que «no s'ha de perdre de vista» que el consumidor està en una posició «d'inferioritat» respecte al banc i que, per tant, s'ha de compensar mitjançant una «intervenció positiva» d'un jutge.