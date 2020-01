JxCat confirma que ningú del seu grup substituirà l'escó de Torra

Batet insisteix que el president de la Generalitat és diputat i que no volen fer «el joc» a la «repressió»

Actualitzada 30/01/2020 a les 10:02

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha confirmat que ningú del seu grup substituirà l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra. Així doncs, JxCat es quedarà amb un vot menys dels 34 que té actualment. Segons ha dit Batet en una entrevista a Els Matins de TV3, Torra és diputat i no se'l permet votar. Per això el grup parlamentari ha decidit que ningú assumeixi l'acta per no fer el «joc» a la «repressió». De fet, segons ha explicat, és una proposta de Maria Senserrich, qui havia de substituir Torra, i que JxCat l'ha assumit. D'altra banda, Batet ha afirmat que els diputats del seu grup continuaran votant i que el fet que no ho fessin el ple del passat dilluns va ser un «gest de protesta».