Dos argelians intenten treure 2.180 caixes de tabac de contraban cap a França en cotxes de línia

La Guàrdia Civil les va intervenir a la Jonquera i estan valorades en més d'11.000 euros

29/01/2020 a les 13:39

La Guàrdia Civil ha intervingut a la Jonquera (Alt Empordà) un total de 2.180 caixes de tabac de contraban amagades entre els equipatges d'autobusos de línia amb destinació a França. Aquest dimecres a la matinada s'han portat a terme dos registres diferents a l'AP-7 que han permès comissar una mercaderia de procedència desconeguda per valor de més d'11.000 euros. Després de comprovar que el tabac no portava els precintes fiscals corresponents, els agents de la Benemèrita han denunciat els propietaris de les maletes per una infracció administrativa de contraban.