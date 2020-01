Alerten d'una nova estafa que intenta robar el compte d'Amazon dels usuaris

Els estafadors demanen a l'usuari introduir les seves dades personals per fer-se amb les dades de la víctima

La Guàrdia Civil ha alertat d'una nova estafa que, mitjançant l'ús de pishing (suplantació de la identitat), roba els comptes d'Amazon dels usuaris.Les persones estafades reben un correu electrònic que simula ser la companyia Amazon on alerta que el compte personal ha estat bloquejat temporalment per un ús no autoritzat des de l'estranger. Concretament, cita el país de Polanda, que no existeix. A més a més el correu s'envia des d'una direcció @live.com.Els estafadors demanen a l'usuari introduir les seves dades personals amb l'objectiu de modificar l'accés al compte i evitar que hi entrin terceres persones. El que fan realment és fer-se amb les dades de la víctima.Per evitar aquest frau es recomana no introduir en cap cas les dades personals i bancàries en pàgines webs no oficials i que generin desconfiança, i no contestar a correus electrònics d'aquest tipus.