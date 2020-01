Troben morta de forma violenta una noia de 19 anys en un hotel de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra busquen la parella de la noia francesa, la qual podria haver marxat en cotxe cap a França

Actualitzada 29/01/2020 a les 11:09

Una dona de 19 anys i de nacionalitat francesa ha estat trobada morta en una habitació d'un hotel de Barcelona, segons ha avançat TV3. Els agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal investiguen la mort de la jove, a l'Hotel Olivia Plaza, a la plaça Catalunya de Barcelona.



La policia autonómica ha rebut l'avís cap a les 12.30 hores i han acudit al lloc dels fets, on han determinat que hi havia indicis de mort violenta. L'Àrea d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per investigar com s'han produït els fets.Els Mossos d'Esquadra busquen la parella de la noia, la qual podria haver marxat en cotxe cap a França. El cas està sota secret d'actuacions.