Quim Torra convocarà noves eleccions un cop aprovats els pressupostos

El president ha reconegut que «la legislatura no té més recorregut polític»

Actualitzada 29/01/2020 a les 13:10

«Sense unitat ni lleialtat»

El camí dels pressupostos

Eleccions entre març i juny

El president de la Generalitat, Quim Torra, anunciarà la data de les eleccions quan el Parlament hagi aprovat els pressupostos de 2020. Així ho ha explicat en la declaració institucional d'aquest dimecres al migdia a la Galeria Gòtica de Palau. Torra ha assegurat que la legislatura ja no té «més recorregut polític si no es refà la unitat i la lleialtat», després del «deteriorament» de la confiança entre JxCat i ERC. El president ha insistit que els catalans han de tenir un Govern que els representi «fidelment» i que «no defalleixi» en els «embats» d'un Estat que no ha deixat de ser «autoritari i repressor». Torra ha afegit que té la «responsabilitat i determinació» d'explorar la «voluntat real» del govern espanyol per a una negociació «de debò», de cara a la reunió que mantindrà amb el president Pedro Sánchez, dijous que ve a Barcelona.Torra ha donat per esgotada la legislatura just en començar la declaració: «Ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final». El cap del Govern ha constatat que JxCat i ERC encaren el camí cap a la independència «d'una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua que es necessita en els moments més decisius». Així, Torra ha defensat que cal avançar per culminar el mandat de l'1-O però després de retrobar la unitat a partir d'unes eleccions anticipades.Torra ha assenyalat directament el president del Parlament, Roger Torrent, per «permetre deixar a la intempèrie» la presidència de la Generalitat a partir d'una decisió «que fins feia uns dies no era compartida per la majoria de la cambra». Encara sobre ERC i Torrent, el president del Govern ha lamentat que dilluns no es va respectar el «consens» de l'independentisme de defensar la sobirania del Parlament «amb totes les conseqüències», i de «plantar-se» per no acceptar la «irregularitat» que la JEC deixés Torra sense el seu escó de diputat. Així mateix, el cap de l'executiu ha apuntat que cap govern no pot funcionar «sense unitat, estratègia comuna ni compartida, ni sense lleialtat entre els socis».En aquesta línia, Torra ha remarcat la importància de recuperar un «rumb d'unitat» i de refer «lluites compartides» avui «esmicolades per decisions no consensuades i ni tan sols informades». El president també ha subratllat que no serà ell ni tampoc JxCat qui trenqui la unitat del Govern. Torra ha insistit que cal refer aquesta lleialtat que va permetre fer l'1-O: «Cal tornar a emprendre el camí amb iniciativa, amb generositat, amb coratge, amb sinceritat i amb lleialtat», ha afegit per argumentar la propera cita electoral.El president de la Generalitat ha reiterat la seva «determinació» per saber si Madrid abordarà una negociació «de debò», que abordi el conflicte polític. «Vull comprovar si el govern espanyol té voluntat de posar fi a la repressió i respectar els principis democràtics més elementals amb garanties», ha sentenciat. Torra i Sánchez es reuniran a Barcelona dijous que ve, en una trobada prèvia a la taula de partits prevista entre els dos governs.Torra ha justificat que l'executiu encara té algunes coses «importants a resoldre», en referència als pressupostos de la Generalitat. El país -ha dit- necessita uns comptes que han d'ajudar a resoldre molts dèficits socials i moltes necessitats «urgents». «Han de fer el seu camí», ha explicat, per detallar que ja ha demanat al vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que porti els pressupostos al Parlament just després que el Consell Executiu els aprovi a les 15 hores d'aquesta tarda.Aragonès els presentarà aquesta tarda en comissió a la cambra. Està previst que el vicepresident arribi al Parlament cap a les 17:45 hores, que els lliuri a Torrent cap a les 18 hores i que a les 18.30h en comenci la presentació en comissió.Des que entren els pressupostos a la cambra -avui a la tarda- fins que s'aproven al ple podrien passar dos mesos. Però si els grups parlamentaris porten els comptes al Consell de Garanties Estatutàries el termini s'allargaria un mes més. Així, el camí dels pressupostos es pot endarrerir fins a dos o tres mesos. A partir de la seva aprovació, Torra convocaria les eleccions. El calendari marca 54 dies entre que el president dissol la cambra i la cita amb les urnes.D'aquesta manera, el termini més breu comportaria que les eleccions al Parlament se celebrin a meitat de març -si se celebra algun ple extraordinari o Mesa extraordinària per avançar el calendari. En canvi, si s'esgoten tots els terminis i possibilitats, els comicis arribarien a finals de juny.