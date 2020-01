L'aprovació dels pressupostos allunya l'escenari d'eleccions imminents a Catalunya

Actualitzada 29/01/2020 a les 10:12

L'aprovació dels pressupostos de la Generalitat allunya l'escenari d'eleccions imminents al Parlament. Així ho han explicat a l'ACN fonts del Govern de Quim Torra i de JxCat aquest dimecres al matí, després que el president convoqués ahir a la nit una declaració institucional a Palau per aquest migdia i retardés el Consell Executiu a la tarda. Després d'una reunió d'ahir a mitjanit a Palau, JxCat es debat entre mantenir el Govern tal com està ara, fer-ne alguns canvis a les conselleries, o bé expulsar-ne ERC -o forçar la situació perquè els republicans prenguin aquesta decisió. L'expresident Carles Puigdemont i els presos tancats a Lledoners prioritzen a hores d'ara aprovar els comptes. Sí que hi ha força quòrum a JxCat per escenificar el descontentament amb ERC després del ple de dilluns.Els republicans, per cert, desconeixien ahir a la nit que Torra convocaria la declaració i endarreriria el Consell Executiu d'avui.