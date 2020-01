Admeten problemes relatius a viatges i allotjaments i entrebancs tècnics visuals i sonors

Actualitzada 29/01/2020 a les 20:06

L'Acadèmia de Cine ha demanat disculpes a través d'una carta als seus associats per les «deficiències» i els «errors» que hi va haver durant la cerimònia d'entrega dels premis Goya dissabte passat al poliesportiu José María Martín Carpena de Màlaga, segons ha pogut confirmar l'ACN. En concret, la comissió executiva de la junta directiva demana perdó pels errors i problemes relatius a «viatges i allotjaments» així com pels entrebancs tècnics visuals i sonors que hi va haver durant l'esdeveniment «i en el còctel posterior». Alguns acadèmics havien criticat algunes de les mancances que ara l'Acadèmia reconeix a la missiva, i per les quals demana disculpes.