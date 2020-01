Iberia suspèn els vols a Shanghái degut a la situació provocada pel coronavirus

Als clients amb bitllets emesos se'ls ha ofert el reemborsament o canvi de data

Actualitzada 29/01/2020 a les 19:36

L'aerolínia Iberia ha decidit suspendre els vols amb la ciutat de Shanghái, l'única destinació que opera a la Xina, a causa de la situació provocada pel coronavirus, que ha causat una alerta sanitària que l'Organització Mundial de Salut (OMS) ha avaluat ja com a risc alt, i elevat a molt alt a la Xina, país on va sorgir.Segons ha informatIberia aquesta tarda de dimecres, la suspensió dels vols tindrà efecte des d'aquest divendres, quan estava previst el proper vol, i durant el mes de febrer.Als clients amb bitllets emesos se'ls ha ofert el reemborsament o canvi de data i Iberia està contactant amb altres aerolínies per a buscar alternatives als clients que hagin de tornar al seu lloc d'origen.Iberiacontinuarà analitzant la situació provocada pel coronavirus per a decidir si és necessari prolongar aquesta suspensió, que ha manifestat que «es realitza per raons de causa major i per la seguretat dels seus clients i empleats».