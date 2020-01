Els comptes del 2020 contemplen 1.218 mossos d'Esquadra i 378 bombers nous

El pressupost de Justícia preveu 6,9 MEUR per a les obres del nou centre obert de Tarragona

Actualitzada 29/01/2020 a les 19:10

Els comptes del 2020 contemplen 1.218 mossos d'Esquadra nous respecte els pressupostos del 2017, provinents de les ofertes públiques del 2018 i del 2019 de 1.500 efectius. A més, també preveu 378 bombers que procedeixen de les ofertes que s'han iniciat fet en els darrers anys amb l'objectiu d'arribar als 900 efectius nous. El pressupost del Departament d'Interior creix en 184 MEUR, amb 9,4 per a nous vehicles dels cossos operatius, 7 per la nova uniformitat, 2 per acabar obres de les comissaries de Banyoles i Torredembarra i 4,9 per a millores en els parcs de Bombers de Moià, Balaguer, Solsona, Girona i Granollers. Pel que fa al Departament de Justícia, l'increment és de 96 milions, amb 6,9 per a les obres del nou centre obert de Tarragona.El pressupost del Departament de Justícia també inclou 1,2 MEUR per desplegar i modernitzar equipaments de cinc nous òrgans judicials i 3,8 per a justícia gratuïta. També es contempla l'inici dels treballs del projecte del nou centre penitenciari de dones.