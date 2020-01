El pressupost de Salut creix en uns 900 MEUR i es contractaran 1.400 nous professionals a primària

El Departament incrementa en 567 MEUR la partida per recuperar i millorar les condicions laborals dels sanitaris

Actualitzada 29/01/2020 a les 18:59

El Departament de Salut tindrà un pressupost d'uns 9.700 MEUR el 2020. La conselleria augmentarà el seu pressupost en més de 900 MEUR. L'atenció especialitzada s'emporta bona part del pressupost, amb 6.440 MEUR, i a la primària es destinen 2.761 MEUR. El projecte de pressupostos que el Govern ha presentat aquest dimecres al Parlament preveu la contractació de 1.400 nous professionals a l'assistència primària, i un augment de 567 MEUR en la partida per recuperar i millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris.Els pressupostos preveuen 108 MEUR més per reforçar l'atenció primària, millorar les urgències i emergències, noves prestacions incorporades a la cartera de serveis i incrementar l'atenció especialitzada d'alta complexitat.També hi haurà 72,1 MEUR més per a inversions; 80 MEUR més per a innovació farmacològica i medicació hospitalària de dispensació ambulatòria; 33 MEUR més per a l'augment de receptes mèdiques i nous medicaments d'elevat cost; 26 MEUR més per a la millora de salut pública i la recerca sanitària, i 14 MEUR més per a polítiques socials com l'abordatge de malalties de transmissió sexual, l'atenció a menors migrants, equips funcionals d'abús sexual, maltractament infantil i violència de gènere.D'altra banda, el pressupost destina 628 MEUR a les polítiques del cicle de l'aigua, 1