British Airways suspèn tots els seus vols amb Xina pel coronavirus

Iberia està valorant si adoptar la mateixa mesura

Actualitzada 29/01/2020 a les 11:20

Altres aerolínies

British Airways ha anunciat aquest dimecres la suspensió immediata de tots els seus vols a Xina, seguint una instrucció del Regne Unit d'evitar volar al país a causa del coronavirus que ja ha causat 132 morts i 5.974 afectats.«Hem suspès tots els vols cap a i des de la Xina continental amb efecte immediat seguint la recomanació del Ministeri d'Afers exteriors», ha dit la companyia, on han assegurat que la seguretat dels seus passatgers i de la seva tripulació és «sempre» la seva prioritat. La companyia britànica realitza diversos vols diaris des de l'aeroport Heathrow de Londres cap a Pequín i Xangai.Iberia, que també pertany al grup IAG, està valorant si adoptar la mateixa mesura que British Airways i cancel·lar els seus vols a la Xina, segons fonts de la companyia. L'aerolínia espanyola compta amb una connexió Madrid-Shanghái que realitza tres vols a la setmana.La companyia d'Indonesia Lion Ait també ha cancel·lat els seus vols cap a Xina, mentre que Air France i Lufthansa, de moment, no han fet cap modificació a l'espera de veure com evoluciona el coronavirus.Cathay Pacific Airways, United Airlines i Ural Airlines, per la seva banda, si que han optat per suspendre o modificar els seus programes de vol per l'epidèmia.