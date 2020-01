Bridgestone començarà a vendre aquest any les seves rodes sense aire a camions i bicicletes

Les rodes estan fabricades en termoplàstic reciclat

Cadascuna d'aquestes rodes suporta fins a 2.267 quilos de pressió, mai perden aire, i són completament a prova de punxades. Tant Michelín com Bridgestone porten anys provant-les en totes les condicions, però el fabricant japonès ha decidit posar-les ja a la venda en camions i bicicletes.John Kempel, director executiu de noves solucions d'enginyeria en Bridgestone en el mercat americà ha explicat a Automotive News que la companyia es disposa a comercialitzar aquestes noves rodes fabricades en termoplàstic reciclat a camions.Segons Kempel, els grans camions solen tenir problemes derivats de la pressió en els pneumàtics cada 13.000 quilòmetres, aproximadament. Els pneumàtics sense aire poden solucionar aquest problema i estalviar costos.A part de dotar als camions d'aquestes rodes, Bridgestone ha posat en marxa una iniciativa de cara als Jocs Olímpics de Tòquio. Els visitants que s'acostin al Japó aquest estiu per a assistir als jocs podran provar de manera gratuïta bicicletes equipades amb aquestes rodes que Bridgestone repartirà per tota la ciutat.